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CANLI AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI! Afyonkarahisar'da seçimi kim kazandı? Hüseyin Ceylan Uluçay mı Burcu Köksal mı kazandı?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.03.2024 15:25
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Türkiye nefesini tuttu, seçim sonuçlarını bekliyor! Heyecan dolu bekleyiş bugün itibarıyla son buldu. Afyonkarahisar'da sonuçlar, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında. Afyonluların tercih edeceği isim büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Afyonkarahisar'da AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay mı CHP adayı Burcu Köksal mı yoksa MHP adayı Sezer Küçükkurt mu kazandı? İşte Afyon seçim sonuçları!

CANLI AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI! Afyonkarahisar'da seçimi kim kazandı? Hüseyin Ceylan Uluçay mı Burcu Köksal mı kazandı?

81 ildeki vatandaşlar bir kez daha sandık başına gitti. Partilerin yoğun seçim tempolarının sonuçları bugün belli olacak. Sandıklara akın eden vatandaşlar oylarını kullandı. Afyonkarahisar'da da seçimlerin nasıl sonuçlandığı araştırılan konular arasında. Afyonkarahisar'da AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay aday gösterildi. Uluçay'ın karşısında CHP'den Burcu Köksal aday konumunda. Afyon'da önemli bir oy oranına sahip MHP'de ise aday Sezer Küçük kurt.

Afyonkarahisar'daki yerel seçim sonuçlarının tüm detayları Mynet'te!

Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından yerel seçim sonuçları, Afyonkarahisar seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019 yılındaki seçimlerde yüzde 42,96 oy alarak seçimi kazanan Mehmet Zeybek'in yerine AK Parti bu seçimlerde Hüseyin Ceylan Uluçay'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi. İYİ Parti'de ise aday bu seçimlerde Alper Yağcı. 2019 yılında aday çıkartmayan CHP'de ise 2024 seçimlerinde aday Burcu Köksal. Bir önceki seçimde yüzde 16,27 oy alarak üçüncü parti olan MHP'de ise bu seçimde aday Sezer Küçükkurt.

AK PARTİ ADAYI HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY KİMDİR?

Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar ilinde tamamladı.

Hüseyin Ceylan Uluçay, Yaşar Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Ardından Afyonkarahisar mali müşavirlik görevini icra etmeye başladı.

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Halen mali müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır.

Hüseyin Ceylan Uluçay, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP'NİN ADAYI BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 18 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının arından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

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8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı.

Evli ve bir çocuk annesi olan Köksal, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

MHP'NİN ADAYI SEZER KÜÇÜKKURT KİMDİR?

Sezer Küçükkurt, 1976'da Afyonkarahisar'da doğdu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini kentte tamamladı.Eskişehir Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünden mezun olan Küçükkurt, uzun yıllardır Afyonkarahisar'da gazetecilik ve matbaacılık alanında hizmet vermektedir.

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Kocatepe gazetesi sahibi olan Küçükkurt, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.Küçükkurt, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yerel Seçim 2024


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