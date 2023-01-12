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CANLI ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

12.01.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Ocak 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan önceki kapanışını yüzde 0.04 artışla 18,7763 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,7709 TL alış fiyatından, 18,7818 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 12 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı...

CANLI ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın bilezik fiyatlarında son durum, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları 12 Ocak Perşembe günü bin 137,54 TL bandında işlem görüyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

ALTIN BİLEZİK

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.049,94 TL'den alınırken 1.059,31 TL'den satılıyor.

ALTIN 2

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 826,67 TL iken satışı ise 826,81 TL oldu.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 761,96 TL'den alınıyor ve 764,21 TL'den satılıyor.

CANLI ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

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GRAM ALTINI OLANLAR DİKKAT: "TAM 6 AY SONRA..."

Altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altın fiyatlarının bir anda fırlayacağını vurgulayan İslam Memiş 2023'e keskin bir giriş yapan altın konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş tam 6 ay sonra gram altının rekor kıracağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta rekor kıran gram altın yatırımcıları heyecanlandırıyor.

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