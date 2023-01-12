CANLI ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 12 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın bilezik fiyatlarında son durum, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları 12 Ocak Perşembe günü bin 137,54 TL bandında işlem görüyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.049,94 TL'den alınırken 1.059,31 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 826,67 TL iken satışı ise 826,81 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 761,96 TL'den alınıyor ve 764,21 TL'den satılıyor.

CANLI ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

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GRAM ALTINI OLANLAR DİKKAT: "TAM 6 AY SONRA..."

Altın fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altın fiyatlarının bir anda fırlayacağını vurgulayan İslam Memiş 2023'e keskin bir giriş yapan altın konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş tam 6 ay sonra gram altının rekor kıracağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta rekor kıran gram altın yatırımcıları heyecanlandırıyor.

