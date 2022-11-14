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CANLI ALTIN FİYATLARI! 14 Kasım 2022 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

14.11.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem günü olan 14 Kasım'da hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,5715 TL'den yapan Dolar, 18,5300 TL alış, 18,6130 TL alış fiyatından işlem gördü. Peki, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI! 14 Kasım 2022 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak konusu oldu. Önceki kapanışını 18,5715 TL'den yapan dolar, 18,5300 TL alış, 18,6130 TL alış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 19,1589 TL'den yapan Euro ise 19,1080 TL alış 19,2099 TL satış fiyatından el değiştirdi. İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

14 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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14 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.054,17 TL üzerinden yapan gram altın 1.051,70 liradan alınıyor, 1.051,74 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.839,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.723,00 liradan alınıyor, 6.890,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.431,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.361,00 liradan alınıyor, 3.457,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.715,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Kasım itibariyle 1.681,00 liradan alınıyor, 1.727,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Kasım günü 6.742,00 TL alış, 6.890,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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