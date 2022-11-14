CANLI ALTIN FİYATLARI! 14 Kasım 2022 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak konusu oldu. Önceki kapanışını 18,5715 TL'den yapan dolar, 18,5300 TL alış, 18,6130 TL alış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 19,1589 TL'den yapan Euro ise 19,1080 TL alış 19,2099 TL satış fiyatından el değiştirdi. İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...
14 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.054,17 TL üzerinden yapan gram altın 1.051,70 liradan alınıyor, 1.051,74 TL'den satılıyor.
Önceki kapanışını 6.839,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.723,00 liradan alınıyor, 6.890,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.431,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.361,00 liradan alınıyor, 3.457,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.715,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Kasım itibariyle 1.681,00 liradan alınıyor, 1.727,00 liradan satılıyor.
Tam altın 14 Kasım günü 6.742,00 TL alış, 6.890,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.