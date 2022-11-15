CANLI ALTIN FİYATLARI 15 KASIM 2022: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Kasım Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken yatırımcılar da canlı takip ekranı için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bugün, önceki kapanışını 19,2012 TL'den yapan Euro, 19.1820 TL alış, 19,2204 TL satış fiyatından işlem görüyor. gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte 15 Kasım 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

15 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

15 Kasım Salı günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.060,06 TL üzerinden yapan gram altın 1.058,75 liradan alınıyor, 1.058,90 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.952,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.784,00 liradan alınıyor, 6.951,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.488,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.394,00 liradan alınıyor, 3.489,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.743,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Kasım itibariyle 1.696,00 liradan alınıyor, 1.743,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 15 Kasım günü 6.742,00 TL alış, 6.890,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP



