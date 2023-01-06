CANLI ALTIN FİYATLARI: 6 Ocak 2023 Cuma altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın alıp satacak olan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını araştırıyorlar. 2023'e girerken ons altın fiyatı 1.865 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 6 ayın zirvesini gördü. Gram altın ise buradan aldığı destekle 1.124 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, 6 Ocak 2023 Cuma altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

**ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 622,16 TL'den alınıyor ve 749,04 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 787,64 TL iken satışı ise 918,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.102,99 TL'den alınırken 1.103,21 TL'den satılıyor.



