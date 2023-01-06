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CANLI ALTIN FİYATLARI: 6 Ocak 2023 Cuma altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

06.01.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları tüm küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatlarının ne yönde seyir izlediği anlık olarak takip ediliyor. Peki, 6 Ocak 2023 Cuma altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 6 Ocak 2023 Cuma altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın alıp satacak olan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını araştırıyorlar. 2023'e girerken ons altın fiyatı 1.865 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 6 ayın zirvesini gördü. Gram altın ise buradan aldığı destekle 1.124 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, 6 Ocak 2023 Cuma altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

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altın bilezik fiyatları

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 622,16 TL'den alınıyor ve 749,04 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 787,64 TL iken satışı ise 918,00 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.102,99 TL'den alınırken 1.103,21 TL'den satılıyor.

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