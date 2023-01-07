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CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Ocak 2023 Cumartesi ALTIN FİYATLARI ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları!

07.01.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Yeni yılda yükseliş kaydeden altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 7 Ocak 2023 itibari ile altının gram fiyatı alış 1.22,86 TL olurken, satış fiyatı ise 1.123,04 TL olarak kaydedildi. İşte anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Ocak 2023 Cumartesi ALTIN FİYATLARI ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları!

Canlı altın fiyatları hafta sonu da merak ediliyor. Altın alıp satacak olan vatandaşlar 7 Ocak 2023 Cumartesi ALTIN FİYATLARI ne kadar? Çeyrek, gram, tam altın fiyatları kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılda yükseliş trendi yakalayan altın fiyatlarında son durumu sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (7 OCAK 2023 CUMARTESİ)

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün; 1,122,86 TL'den alınıyor, 1,123,04 TL'den satılıyor.

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise bugün; 7.391,00 TL'den alınıyor, 7.494,00 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 3.682,00 liradan alınıyor, 3.761,00 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 1.846,00 liradan alınıyor, 1.881,00 liradan satılıyor.

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TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7.269,45 TL'den alınıyor, 7.410,18 TL'den satılıyor.

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