CANLI ALTIN FİYATLARI: 7 Ocak 2023 Cumartesi ALTIN FİYATLARI ne kadar? İşte anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları!

Canlı altın fiyatları hafta sonu da merak ediliyor. Altın alıp satacak olan vatandaşlar 7 Ocak 2023 Cumartesi ALTIN FİYATLARI ne kadar? Çeyrek, gram, tam altın fiyatları kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılda yükseliş trendi yakalayan altın fiyatlarında son durumu sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...
Gram altın bugün; 1,122,86 TL'den alınıyor, 1,123,04 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını ise bugün; 7.391,00 TL'den alınıyor, 7.494,00 TL'den satılıyor.
Yarım altın 3.682,00 liradan alınıyor, 3.761,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 1.846,00 liradan alınıyor, 1.881,00 liradan satılıyor.
Tam altın 7.269,45 TL'den alınıyor, 7.410,18 TL'den satılıyor.