FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları 26 Ocak ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları 26 Ocak ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

26.01.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları tüm yatırımcıların gündeminde. Haftanın dördüncü işlem gününde altın alıp satacak olan vatandaşlar altın bilezik fiyatları 26 Ocak ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte güncel ve anlık altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları 26 Ocak ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın dördüncü işlem gününde altın alıp satacak olan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bugün altının gramı 1,177,87 TL'den alınırken, 1,18,08 TL'den satılıyor....

Altın bilezik22

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.083,11 TL'den alınırken 1.152,12 TL'den satılıyor.

Altın bilezik4

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 859,85 TL iken satışı ise 860,00 TL oldu.

Altın bilezik333

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 657,76 TL'den alınıyor ve 790,03 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın zirveden bayrak sallıyor! ‘1.550 TL kuvvetli ihtimal…’Gram altın zirveden bayrak sallıyor! ‘1.550 TL kuvvetli ihtimal…’
'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' Emekli maaşları...
EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? AçıkladıEYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı
Anahtar Kelimeler:
gram altın altın fiyatları altın bilezik altın alım satım son dakika altın

En Çok Okunan Haberler

Talepleri yeni düzenlemede yer buldu! EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Talepleri yeni düzenlemede yer buldu! EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Orta gelirliye konut kampanyası Meclis'ten geçti! Fiyat arttırana ceza yolda! En az ödeyecekleri rakam...

Orta gelirliye konut kampanyası Meclis'ten geçti! Fiyat arttırana ceza yolda! En az ödeyecekleri rakam...

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.