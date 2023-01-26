CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları 26 Ocak ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın dördüncü işlem gününde altın alıp satacak olan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 26 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bugün altının gramı 1,177,87 TL'den alınırken, 1,18,08 TL'den satılıyor....

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.083,11 TL'den alınırken 1.152,12 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 859,85 TL iken satışı ise 860,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 657,76 TL'den alınıyor ve 790,03 TL'den satılıyor.

