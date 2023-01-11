CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Canlı altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları 11 Ocak Çarşamba günü bin 133 TL bandında işlem görüyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 633,69 TL'den alınıyor ve 761,99 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 829,25 TL iken satışı ise 829,36 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.044,00 TL'den alınırken 1.111,14 TL'den satılıyor.



