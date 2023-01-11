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CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

11.01.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın alıp satacak olan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını merak ediyorlar. Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel seyir izliyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm ayrıntılar...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Canlı altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları 11 Ocak Çarşamba günü bin 133 TL bandında işlem görüyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

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ALTIN 2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 633,69 TL'den alınıyor ve 761,99 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK2

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 829,25 TL iken satışı ise 829,36 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.044,00 TL'den alınırken 1.111,14 TL'den satılıyor.

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