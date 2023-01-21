CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın piyasalara kapalı günü olan 21 Ocak Cumartesi gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Ons altın ve döviz kurundaki gelişmelerden etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren aşağı ve kırmızı yönlü ivme çiziyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı....
14 ayar altın bilezik 652,09 TL'den alınıyor ve 784,15 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alış fiyatı 850,54 TL iken satış fiyatı ise 850,68 TL oldu.
22 ayar altın bilezik 1.073,90 TL'den alınırken 1.143,53 TL'den satılıyor.