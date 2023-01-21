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CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

21.01.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Altın fiyatlarındaki son duruma göre altın alıp satacak olanlar ise altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın piyasalara kapalı günü olan 21 Ocak Cumartesi gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Ons altın ve döviz kurundaki gelişmelerden etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren aşağı ve kırmızı yönlü ivme çiziyor. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 21 Ocak 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı....

21 OCAK 2023 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI!

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 652,09 TL'den alınıyor ve 784,15 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alış fiyatı 850,54 TL iken satış fiyatı ise 850,68 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.073,90 TL'den alınırken 1.143,53 TL'den satılıyor.

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