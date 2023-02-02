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CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün (2 Şubat 2023) altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

02.02.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli altın yatırımcıları bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bugün altının gramı 1.181,41 TL'den alınıyor, 1.181,58 TL'den satılıyor. İşte güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün (2 Şubat 2023) altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Canlı altın fiyatları, altın alıp satacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün altın fiyatları güne yükselişle başladı. İşte güncel altın fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 655,35 TL'den alınıyor ve 789,44 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 862,29 TL, satışı ise 862,43 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 1.079,19 TL'den alınırken 1.151,26 TL'den satılıyor.

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