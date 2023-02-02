CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün (2 Şubat 2023) altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Canlı altın fiyatları, altın alıp satacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 2 Şubat 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün altın fiyatları güne yükselişle başladı. İşte güncel altın fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 655,35 TL'den alınıyor ve 789,44 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 862,29 TL, satışı ise 862,43 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 1.079,19 TL'den alınırken 1.151,26 TL'den satılıyor.

