FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

20.01.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde. Altın alıp satacak olan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını merak ediyorlar. Peki bugün altın bilezik ne kadar oldu, kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın fiyatları haftanın son işlem günü olan 20 Ocak 2023 Cuma günü merak edilen konuların başında geliyor. Son haftalarda yükseliş ivmesi ile rekor tazeleyen altın fiyatlarında bir düşüş olmuştu. Bu kapsamda altının seyri merak konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

altın bilezik2

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 653,25 TL'den alınıyor ve 786,66TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alış fiyatı 849,25 TL iken satış fiyatı ise 849,34 TL oldu.

altın bilezik3

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.075,78 TL'den alınırken 1.147,20 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonları ilgilendiriyor: İmar affı gelecek mi?Milyonları ilgilendiriyor: İmar affı gelecek mi?
Milyonlarca memur bekliyordu! Tarih netleştiMilyonlarca memur bekliyordu! Tarih netleşti
Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...
Anahtar Kelimeler:
altın fiyatları son dakika altın 22 ayar altın alım satım 14 ayar altın alış fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

SON DAKİKA | Ons ve gram altın için 4 kurum peş peşe açıkladı: Mart'ta başlayacak, Mayıs'ta sona erecek! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Hesaplamalar yapılıyor! Maaşları 22 bin 921 TL'ye yükselecek

Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti!

Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti!

SGK duyurdu! Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı! İşte SGK emekli maaşı hesaplama ekranı

SGK duyurdu! Emekli maaşı hesaplama ekranı açıldı! İşte SGK emekli maaşı hesaplama ekranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.