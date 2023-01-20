CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Altın fiyatları haftanın son işlem günü olan 20 Ocak 2023 Cuma günü merak edilen konuların başında geliyor. Son haftalarda yükseliş ivmesi ile rekor tazeleyen altın fiyatlarında bir düşüş olmuştu. Bu kapsamda altının seyri merak konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 653,25 TL'den alınıyor ve 786,66TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alış fiyatı 849,25 TL iken satış fiyatı ise 849,34 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.075,78 TL'den alınırken 1.147,20 TL'den satılıyor.

