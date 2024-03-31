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CANLI | Ankara seçim sonuçları! Ankaralılar sandık başında... Ankara'yı kazanan saat kaçta belli olur? Ankara'da kim önde? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?

31.03.2024 15:04
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Ankara seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına giden Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi sonuçlarını şimdiden merak ediliyor. Ankara, mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş ile devam mı edecek yoksa Turgut Altınok'la değişim mi diyecek? Oy kullanma işleminin ardından sandıklar açılacak ve oy sayımına geçilecek. Seçim yasaklarının sona ermesiyle Ankara seçim sonuçları canlı olarak Mynet'te olacak. İşte seçim günü Ankara'da son dakika gelişmeleri...

CANLI | Ankara seçim sonuçları! Ankaralılar sandık başında... Ankara'yı kazanan saat kaçta belli olur? Ankara'da kim önde? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu?

Ankara seçim sonuçları, Türkiye'nin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Başkent'teki sandıklardan MansuR Yavaş'la devam mı yoksa Turgut Altınok'la değişim kararı mı çıkacak? Seçim süreci boyunca iki aday da ilçe ilçe seçim çalışması yürütmüş, Ankara'daki seçimlere 'mal varlığı' polemiği damga vurmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belli olacağı seçimlerde gözler bir yandan DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oy oranına çevrilmiş durumda. Peki, Ankara'daki seçimlerde kim önde? Manusr Yavaş mı Turgut Altınok mu? Sandıklardan gelecek ilk seçim sonuçları haberimizde olacak.

ANKARA'DAKİ SEÇİM SONUÇLARINDA KİM ÖNCE? YAVAŞ MI ALTINOK MU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçimlerde iki adayın da alacağı oy oranı merak ediliyor. Özellikle iki aday arasındaki 'mal varlığı' polemiği Ankara seçim gündemine damgası vururken, iki aday arasında oluşacak 'fark' da merak ediliyor. Son zamanlarda yayımlanan seçim anketlerine göre iki aday arasında farkın açıldığı iddia edilmişti.

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DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Saadet Partisi'nin ayrı ayrı aday çıkardığı Ankara'da Millet İttifakı'nın dağılmasının özellikle Mansur Yavaş cephesinde nasıl bir etkisinin olacağı sandıkların açılmasıyla belli olacak.

MANSUR YAVAŞ 2019 SEÇİMLERİNDE CHP VE İYİ PARTİ'NİN ORTAK ADAYIYDI

Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak girdiği 2019 seçimlerinde yüzde 50,93 oy alarak seçimi kazanmıştı. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan AK Partili Mehmet Özhaseki ise oyların yüzde 47,12'sini almıştı.

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ANKARA SEÇİMLERİNİ MANSUR YAVAŞ MI TURGUT ALTINOK MU KAZANACAK?

2019'da Mehmet Özhaseki karşısında seçimi kazanarak Ankara'nın yeni belediye başkanı olan Mansur Yavaş, bir kez daha AK Parti adayını mağlup ederek yeniden seçimleri kazanmak istiyor. Turgut Altınok ise Ankara'da yeniden Cumhur İttifakı dönemini başlatmak istiyor. Ankara seçim sonuçları bugün içerisinde belli olacak.

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Seçim sonuçlarıyla ilgili yasakların saat 21:00'da sona ermesi beklense de YSK'nın bu saati daha erkene çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ankara seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları, canlı bağlantıları, sandıklardaki tüm detayları Mynet'ten takip edebilirsiniz.


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