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CANLI | ARDAHAN seçim sonuçları: Ardahan'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Yunus Baydar mı CHP'li Faruk Demir mi kazandı?

31.03.2024 16:53
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Türkiye 2024 yerel seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumdayken Ardahan'da da seçim heyecanı yaşanıyor. Sandık başına giden vatandaşlar Ardahan seçim sonuçlarını merak ediyor. Oy sayım işleminin sona ermesiyle ilk sonuçların geldiği kentte, AK Partili Yunus Baydar mı CHP'li Faruk Demir mi kazandı? sorusunun yanıtı da belli oluyor. İşte Ardahan 2024 yerel seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...

CANLI | ARDAHAN seçim sonuçları: Ardahan'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Yunus Baydar mı CHP'li Faruk Demir mi kazandı?

Ardahan seçim sonuçları için geri sayım başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 61 milyon seçmen 2024 yerel seçimleri için bugün sandık başına giderken, Ardahan yerel seçim sonuçları da merak ediliyor. Yeni belediye başkanını seçmek için oyunu kullanan Ardahanlı vatandaşlar, seçimi AK Partili Yunus Baydar mı CHP'li Faruk Demir mi kazandı? sorusuna yanıt arıyor. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla, Ardahan seçim sonuçlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

2019 ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI

2019 yılında yapılan Ardahan'daki yerel seçimlerde yüzde 51,20 oy alan CHP'nşn adayı Faruk Demir, seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin adayı ise oyların yüzde 43,09'unu almıştı. İYİ Parti yüzde 4,85 oy alırken, Saadet Partisi ise yüzde 0,29'luk oyla kentte 4. sırada yer almıştı.

2024 seçimlerinde CHP tarafından yeniden aday gösterilen Faruık Demir'in seçimi yine kazanıp kazanmayacağı merak edilirken, AK Partili aday Yunus Baydar ise kentte değişime imza atmak istiyor.

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP ARDAHAN ADAYI FARUK DEMİR KİMDİR?

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Faruk Demir, 1963 yılında Ardahan’ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. Demir, ilk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.

Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti.

Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

Faruk Demir, 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanı oldu.

AK PARTİ ARDAHAN ADAYI YUNUS BAYDAR KİMDİR?

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Ardahan Merkez Yanlızçam köyünde 1976 yılında doğdu.

İlk ve orta okulu yanlızçamda okudu. Liseyi Bursa'da Orhanlı Lisesinde okuyan Baydar, 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesine girdi.

1998 yılında fakülteyi bitiren Baydar daha sonra 15 yıldır Ardahan merkezde serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti den merkez ilçe 1.sıra adayı olarak İl Genel Meclis üyesi seçildi.

2010 yılında İl Başkanı olarak atanan Baydar, 2012 de yapılan il kongresinde tekrar İl başkanlığına seçildi.

Evli, 2 si erkek 1 i kız olmak üzere 3 çocuk babası.

Yunus Baydar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Ardahan İli Belediye Başkan Adayı oldu.

Yerel Seçim 2024


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seçim sonuçları Ardahan Seçim 2024
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