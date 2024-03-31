CANLI ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI! Saatler kala heyecan dorukta: Arnavutköy'de seçimi kim kazandı?

2019'da da Arnavutköy seçim sonuçlarında yüzde 38'lik bir fark vardı. İYİ Parti adayı Muharrem Yaman 2019 yılındaki seçimlerde yüzde 19,17 oy oranı yakalayarak ikinci parti olmuştu. CHP 2019'daki yerel seçimlerde aday göstermemişti. AK Parti'de ise 2019 yılında Ahmet Haşim Baltacı, yüzde 57,73'lük ezici bir oy oranıyla seçimi kazanmıştı. Bu seçimler sürprizlerin yaşanıp yaşanmayacağını dakikalar içerisinde öğreneceğiz.

Arnavutköy de İYİ Parti İsmail Yaşar ile Yeniden Refah Partisi ise Abdurrezzak İlbeyi ile seçimlere katıldı. Zafer Partisi, Semih Ersöz'ü aday olarak gösterirken, Saadet partisi ise Necati Çördükçü'yü aday olarak gösterdi.

Arnavutköy seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Arnavutköy seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.

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