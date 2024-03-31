Canlı Ataşehir seçim sonuçları! Sonuçların açıklanmasına dakikalar kala heyecan dorukta: Ataşehir'de seçimi kim kazandı?

2019'da da Ataşehir seçim sonuçlarında yüzde 6'lık küçük bir fark vardı. CHP adayı Battal İlgezdi 2019 yılındaki seçimlerde yüzde 51,39'luk oy oranı yakalayarak seçimi kazanan parti olmuştu. AK Parti 2019'daki yerel seçimlerde aday İsmail Erdem'i aday göstermiş ve yüzde 45,11 oranında oy almıştı. İlçede üçüncü parti olan Saadet Partisi ise Adem Boz ile yüzde 1,62 oy almıştı. Bu seçimler sürprizlerin yaşanıp yaşanmayacağını dakikalar içerisinde öğreneceğiz.

Ataşehir de İYİ Parti Ali Coşkun ile Yeniden Refah Partisi ise Bülent Tüylü ile seçimlere katıldı. Zafer Partisi, Hüsamettin Balta'yı aday olarak gösterirken, Saadet partisi ise Alev Sezen'i aday olarak gösterdi.

Ataşehir seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Ataşehir seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ







