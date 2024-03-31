Canlı Avcılar seçim sonuçları! Sonuçların açıklanmasına dakikalar kala heyecan dorukta: Avcılar'da seçimi kim kazandı?

2019'da da Avcılar seçim sonuçlarında yüzde 7'lik bir fark vardı. CHP adayı Turan Hançerli 2019 yılındaki seçimlerde yüzde 52,13'lük oy oranı yakalayarak seçimi kazanan parti olmuştu. AK Parti 2019'daki yerel seçimlerde aday İbrahim Ulusoy'u aday göstermiş ve yüzde 45,47 oranında oy almıştı. Bu seçimler sürprizlerin yaşanıp yaşanmayacağını dakikalar içerisinde öğreneceğiz.

Avcılar da İYİ Parti Yüksel Tümtürk ile Yeniden Refah Partisi ise Mustafa Demirci ile seçimlere katıldı. Zafer Partisi, Umut Basmacı'yı aday olarak gösterirken, Saadet partisi ise

Ender Esiner'i aday olarak gösterdi.

Avcılar seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Avcılar seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.

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