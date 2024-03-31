Canlı Bağcılar seçim sonuçları! Sonuçların açıklanmasına dakikalar kala heyecan dorukta: Bağcılar'da seçimi kim kazandı?

2019'da da Bağcılar seçim sonuçlarında yüzde 37'lik bir fark vardı. İYİ Parti adayı Muhammet Bayram 2019 yılındaki seçimlerde yüzde 20,49'luk oy oranı yakalayarak seçimi kazanan parti olmuştu. AK Parti 2019'daki yerel seçimlerde aday Lokman Çağırıcı'yı aday göstermiş ve yüzde 57,89 oranında oy almıştı. Bu seçimler sürprizlerin yaşanıp yaşanmayacağını dakikalar içerisinde öğreneceğiz.

Bağcılar'da İYİ Parti Eyüp Ali Özdemir ile Yeniden Refah Partisi ise Faruk Bağcı ile seçimlere katıldı. Zafer Partisi, Ramazan Barışkan'ı aday olarak gösterirken, Saadet partisi ise

Erhan Açıkgöz'ü aday olarak gösterdi.

Bağcılar seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Bağcılar seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.

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