CANLI | BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI! Artık sonuçlar açıklanıyor: Bahçelievler'de seçimi kim kazandı?

2019'da da Bahçelievler seçim sonuçlarında yüzde 4'lük bir fark vardı. 2019 yılındaki seçimlerde aday göstermeyen İYİ Parti bu seçimde Tugay Çapun'u aday olarak gösterdi. AK Parti 2019'daki yerel seçimlerde aday Hakan Bahadır'ı aday göstermiş ve yüzde 49,89 oranında oy almıştı. Bu seçimler sürprizlerin yaşanıp yaşanmayacağını dakikalar içerisinde öğreneceğiz.

Bahçelievler'de Yeniden Refah Partisi Metin Türk ile seçimlere katıldı. Zafer Partisi, Ulaş Öztürk'ü aday olarak gösterirken, Saadet partisi ise

Yaşar Avcı'yı aday olarak gösterdi.

Bahçelievler seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Bahçelievler seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.

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