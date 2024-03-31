CANLI BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI! Artık sonuçlar açıklanıyor: Bakırköy'de seçimi kim kazandı?

2019'da Bakırköy seçim sonuçlarında yüzde 32'lik bir fark vardı. 2019 yılındaki seçimlerde İYİ Parti Ateş Ünal Erzen ile seçime girmişti. İYİ Parti bu seçimde ise Ataner Orkunoğlu'u aday olarak gösterdi. AK Parti 2019'daki yerel seçimlerde aday Mehmet Umur'u aday göstermiş ve yüzde 24,81 oranında oy almıştı. Bu seçimler sürprizlerin yaşanıp yaşanmayacağını dakikalar içerisinde öğreneceğiz.

Bakırköy'de Yeniden Refah Partisi Salih Doğan ile seçimlere katıldı. Zafer Partisi, Türker Tolga Topaloğlu'nu aday olarak gösterirken, Saadet partisi ise

Ramazan Boyalık'ı aday olarak gösterdi.

Bakırköy seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Bakırköy seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.

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