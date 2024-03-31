CANLI BAŞAKŞEHİR seçim sonuçları: Başakşehir'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

Başakşehir seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi 07.00’da başlarken, saat 17.00 itibariyle tüm yurtta oy verme işlemi son buldu. Başakşehir'de sandık başına giden vatandaşlarda seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi? İşte tüm detaylar..

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Başakşehir'de AK Parti Yasin Kartoğlu'nu, CHP Mesut Öksüz'ü, İYİ Parti Tevfik Atakan Şakar'ı, DEM Parti Kevser Şişman Taşdemir ve Yeniden Refah Partisi Kadir Karaca'yı aday gösterdi.

2019 Seçimlerinde İstanbul’un Başakşehir ilçesinde toplam 222.896 oy kullanıldı. İlçe Belediye Meclisi seçim sonuçlarına göre %54, 75 ile Ak Parti’nin oldu.







