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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı 05 Ağustos 2026 BIST 100

Canlı borsa 05 Ağustos 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 13.707,73 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı 05 Ağustos 2026 BIST 100
Cansu Çamcı

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 19,80 puan ve yüzde 0,14 artışla 13.707,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı 05 Ağustos 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,17 ile ulaştırma oldu.

ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı 05 Ağustos 2026 BIST 100 2

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
313.25
8.119.650.621,75
% -3.24
10:42
TUPRS
305.75
4.865.947.446,00
% 5.34
10:42
ASELS
354.5
3.671.988.194,00
% 1.5
10:42
KCHOL
204.3
2.631.577.491,20
% 2.71
10:42
ASTOR
309.75
2.452.439.447,25
% 2.31
10:42
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