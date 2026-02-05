FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 5 Şubat 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 5 Şubat 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.867,12 puandan başladı.

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla rekor seviyeden tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 5 Şubat 2026 Perşembe borsa son durum...

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,09 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.867,12 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,38 ile spor, en fazla gerileyen yüzde 0,97 ile madencilik oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
MZHLD
0
0,00
% 0
18:10
MPARK
0
0,00
% 0
18:10
MRGYO
0
0,00
% 0
18:10
MRSHL
0
0,00
% 0
18:10

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle karışık bir seyir izlenirken, yeni günde gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dünya genelinde jeopolitik risklere yönelik kaygılar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler bir süredir küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, yoğun bilanço sezonunda şirketlerin açıklamaları ve yatırımcıların bilançoları değerlendirmesinin etkisiyle ABD pay piyasalarında yüksek volatilite görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Borsa İstanbul
