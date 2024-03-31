CANLI ÇANAKKALE seçim sonuçları: Çanakkale'de seçimi kim kazandı? Gözler yerel seçim sonuçlarında... AK Partili Jülide İskenderoğlu mu, CHP'li Muharrem Erkek mi?

Çanakkale 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Çanakkale seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm detaylar...

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çanakkale Belediyesini %60.73 alınan oy ve 46.178 oy oranı ile CHP adayı ÜLGÜR GÖKHAN kazanmıştır.

AK PARTİ'NİN ADAYI JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

CHP'NİN ADAYI MUHARREM ERKEK KİMDİR?

25, 26. ve 28. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı olan İskenderoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçilmiştir. 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrede AK Parti MKYK üyesi seçilen İskenderoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'ndan AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.





