FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CANLI ÇANAKKALE seçim sonuçları: Çanakkale'de seçimi kim kazandı? Gözler yerel seçim sonuçlarında... AK Partili Jülide İskenderoğlu mu, CHP'li Muharrem Erkek mi?

CANLI ÇANAKKALE seçim sonuçları: Çanakkale'de seçimi kim kazandı? Gözler yerel seçim sonuçlarında... AK Partili Jülide İskenderoğlu mu, CHP'li Muharrem Erkek mi?

31.03.2024 16:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi 07.00’da başlarken, saat 08.00 itibariyle tüm yurtta halk sandık başına gitti. Çanakkaleliler yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Çanakkale'de seçimi kim kazandı? AK Partili Jülide İskenderoğlu mu, CHP'li Muharrem Erkek mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

CANLI ÇANAKKALE seçim sonuçları: Çanakkale'de seçimi kim kazandı? Gözler yerel seçim sonuçlarında... AK Partili Jülide İskenderoğlu mu, CHP'li Muharrem Erkek mi?

Çanakkale 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Çanakkale seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm detaylar...

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Çanakkale Belediyesini %60.73 alınan oy ve 46.178 oy oranı ile CHP adayı ÜLGÜR GÖKHAN kazanmıştır.

jülide

AK PARTİ'NİN ADAYI JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

MUHARREM ERKEK

CHP'NİN ADAYI MUHARREM ERKEK KİMDİR?

25, 26. ve 28. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı olan İskenderoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçilmiştir. 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrede AK Parti MKYK üyesi seçilen İskenderoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'ndan AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar seçim sonuçları!Avcılar seçim sonuçları!
İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!
CANLI | ŞANLIURFA seçim sonuçları: Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı? Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'ne geçmişti! Zeynel Abidin Beyazgül, Mustafa Koyuncu da yarışta; Şanlıurfa'da kim kazandı?CANLI | ŞANLIURFA seçim sonuçları: Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı? Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'ne geçmişti! Zeynel Abidin Beyazgül, Mustafa Koyuncu da yarışta; Şanlıurfa'da kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale çanakkale seçim sonuçları Seçim sonuçları canlı izle Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga!

Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga!

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı...

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı...

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.