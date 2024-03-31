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CANLI DİYARBAKIR seçim sonuçları: Diyarbakır'da seçimi kim kazandı? Gözler yerel seçim sonuçlarında... AK Parti adayı Mehmet Halis Bilden mi, CHP adayı Cafer Pekdemir mi, DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük mü?

31.03.2024 16:59
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Diyarbakır seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi 07.00’da başlarken, saat 08.00 itibariyle tüm yurtta oy verme işlemi başladı. Diyarbakırlılar yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Diyarbakır'da seçimi kim kazandı? AK Parti adayı Mehmet Halis Bilden mi, CHP adayı Cafer Pekdemir mi, DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük mü? İşte tüm detaylar...

CANLI DİYARBAKIR seçim sonuçları: Diyarbakır'da seçimi kim kazandı? Gözler yerel seçim sonuçlarında... AK Parti adayı Mehmet Halis Bilden mi, CHP adayı Cafer Pekdemir mi, DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük mü?

Diyarbakır 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Diyarbakır seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm detaylar...

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazanmıştı. Mızraklı'nın görevden alınması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Ali İhsan Su üstleniyor.

Mehmet Halis Bilden

AK PARTİ'NİN ADAYI MEHMET HALİS BİLDEN KİMDİR?

Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 12 Ekim 1968 tarihinde doğdu.

1979'da Kazıktepe Köyü İlkokulu'nu ile 1988'de Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Halis Bilden, Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi mezunu.

Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesi'nde Mühendis olarak görev aldı ve ardından 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik yaptı.

2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten baktı.

2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na atandı. 2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

CAFER PEKDEMİR

CHP'NİN ADAYI CAFER PEKDEMİR KİMDİR?

Cafer Pekdemir, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı bir köyde doğmuştur ve hala Diyarbakır'da yaşamaktadır. 1969 doğumlu olan Pekdemir, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. İşaret dili konusunda yüksek düzeyde yetenek sahibi olan Pekdemir, ayrıca orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 5 çocuk babası olan Pekdemir, hayatını çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerle şekillendirmiştir.

ayşe serra küçük

DEM PARTİ ADAYI AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK KİMDİR?

Ayşe Serra Bucak Küçük,1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1995 yılında İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Küçük, 2006 yılında Almanya'da Köln Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu. 2006-2011 yıllarında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi koordinatörlüğü, 2014-2016 yıllarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık ve meclis üyeliği yapan Küçük, 2016-2022 yıllarında çocuk ve kadın alanlarında sosyal çalışmacı olarak çalışmalar yürüttü. Küçük, evli ve 2 çocuk annesidir.

Yerel Seçim 2024


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