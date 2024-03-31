CANLI | Kocaeli seçim sonuçları! Kocaeli yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti adayı Tahir Büyükakın mı, CHP adayı Atasoy Bilgin mi kazandı?

Kocaeli yerel seçim sonuçları ve oy oranları belli oldu. Türkiye 2024 yerel seçimleri için bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Kocaeli seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları da oy sayımının başlaması ile birlikte belli olacak. İşte 2024 Kocaeli seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

KOCAELİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? KİM KAZANDI?

Kocaeli’de 2024 yerel seçim sonuçlarında yarışın AK Parti adayı Tahir Büyükakın, CHP adayı Atasoy Bilgin, İYİ Parti adayı Gençay Yıldıztekin arasında geçmesi bekleniyor. Yayın yasakları kalkar kalkmaz ilk sonuçlar bu sayfada olacak.

2019 YEREL SEÇİMLERİNİ AK PARTİ KAZANMIŞTI

Kocaeli'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti adayı Tahir Büyükakın yüzde 55,57 oy oranına ulaşarak Belediye Başkanı olmuştu. Kocaeli’de o dönem Millet İttifakı olarak seçime giren CHP ve İYİ Parti’de İYİ Parti adayı yüzde 32,69 oy oranına ulaşarak ikinci parti olmuştu.







