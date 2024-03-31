Canlı Muğla seçim sonuçları! Muğla seçim sonuçları doğrultusunda AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın mı CHP adayı Ahmet Aras mı kazandı?

Partilerin yoğun seçim çalışmalarının ardından Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Şimdi Muğlalı vatandaşlar Muğla seçim sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. Muğla'da seçim yarışı AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ağan Ayaydın ile CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras arasında geçecek. Muğla seçim sonuçları hakkındaki tüm detaylara Mynet'ten ulaşabileceksiniz.

Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından yerel seçim sonuçları, Muğla seçim sonuçları Mynet'te olacak. Aydın Ağan Ayaydın ilk kez AK Parti tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterildi. Bodrum Belediye Başkanlığı yapmış olan Ahmet Aras ise CHP tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

AK PARTİ'NİN ADAYI AYDIN AĞAN AYAYDIN

Mardin'de 1951'de dünyaya gelen Aydın Ağan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Marmara Üniversitesinde 1983 yılında ekonomi dalında yüksek lisans yapan Ayaydın, 1985'te ekonomi doktoru oldu. Ayaydın, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde 1986'da yardımcı doçent, 1988'de doçent ve 1993'te profesör unvanlarını aldı.

TBMM'de 21. ve 24. dönemde milletvekilliği yapan Ayaydın'ın, ulusal gazetelerde köşe yazıları ile 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi bulunuyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ayaydın, bir süre Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü görevini de yürüttü.

CHP'NİN ADAYI AHMET ARAS

3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum’da doğan Ahmet Aras, Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 2004'te Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atanan Aras, 2008'e kadar devam eden bu görevini Binbaşı rütbesini alarak tamamladı. Bu görevinin ardından, 2008 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na atanarak 2011 yılı sonuna kadar Bakanlık kadrosunda görev yaptı.

2013 yılında askerlik kariyerini sona erdiren Aras, kendi isteğiyle emekli olmasının ardından turizm işletmesi açtı. 2019 yılında Bodrum Belediyesi'nin 31. Belediye Başkanı oldu. Aras, iki çocuk babasıdır.

MUĞLA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Bugün gerçekleşen yerel seçimin ardından Muğla'daki vatandaşlar Muğla seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Muğla seçim sonuçları yayın yasaklarının kalkmasının ardından ve pusulaların sayılmaya başlamasından sonra belli olmaya başlayacak. Muğla seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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