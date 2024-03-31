Canlı Nevşehir seçim sonuçları! Nevşehir seçim sonuçları doğrultusunda AK Parti adayı Mehmet Savran mı CHP adayı Mehmet Bilgin mi İYİ Parti adayı Rasim Arı mı kazandı?

Partilerin yoğun seçim çalışmalarının ardından Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Şimdi Nevşehirli vatandaşlar Nevşehir seçim sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. Nevşehir'de seçim yarışı AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran, CHP'nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilgin ve İYİ Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı arasında geçecek. Nevşehir seçim sonuçları hakkındaki tüm detaylara Mynet'ten ulaşabileceksiniz.

Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından yerel seçim sonuçları, Nevşehir seçim sonuçları Mynet'te olacak. Aydın Ağan Ayaydın ilk kez AK Parti tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterildi. Bodrum Belediye Başkanlığı yapmış olan Ahmet Aras ise CHP tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

2021 Şubat ayında itibaren Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Savran, yerel seçimlerde AK Parti tarafından Nevşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. CHP ise Nevşehir Belediye Başkanlığına aday olarak Mehmet Bilgin'i gösterdi. İYİ Parti de daha önce Nevşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Rasim Arı'yı Nevşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi.

MEVCUT BAŞKAN MEHMET SAVRAN

Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1992 yılında başladığı lisans eğitimini 1998 yılında bitirmesinin ardından Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı.

İhtisasını 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda yapan Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. 2021 yılı Şubat ayına kadar kamu ve özel sektörde bu görevini sürdüren Savran, 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise İl Belediye Meclis Üyesi seçildi. Savran, 2021 Şubat ayında itibaren Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Evli ve bir çocuk babası olan Op. Dr. Mehmet Savran İngilizce bilmektedir.

CHP'NİN ADAYI MEHMET BİLGİN

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği isim Diş Hekimi Mehmet Bilgin oldu.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI RASİM ARI

1975'te Nevşehir'de doğan Rasim Arı, evli ve iki çocuk babasıdır. Arı 31 Mart 2019 seçimlerinde başkan seçilmiş ve 2019-2021 döneminde Nevşehir belediye başkanlığı yapmıştır. Arı, 2021 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiştir. 2022'de ise üyesi olduğu AK Parti'den de istifa eden Arı, 24 Mart 2023’te İYİ Parti'ye katılmıştır.

NEVŞEHİR'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Bugün gerçekleşen yerel seçimin ardından Nevşehir'deki vatandaşlar Nevşehir seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Nevşehir seçim sonuçları yayın yasaklarının kalkmasının ardından ve pusulaların sayılmaya başlamasından sonra belli olmaya başlayacak. Nevşehir seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.







