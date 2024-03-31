Canlı Sakarya seçim sonuçları! Sakarya seçim sonuçları doğrultusunda AK Parti adayı Yusuf Alemdar mı CHP adayı Azize Çeroğlu mu kazandı?

Partilerin yoğun seçim çalışmalarının ardından Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Şimdi Sakaryalı vatandaşlar Sakarya seçim sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. Sakarya'da seçim yarışı AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar ile CHP'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu arasında geçecek. Sakarya seçim sonuçları hakkındaki tüm detaylara Mynet'ten ulaşabileceksiniz.

Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından yerel seçim sonuçları, Sakarya seçim sonuçları Mynet'te olacak. Halihazırda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni AK Partili Ekrem Yüce yönetiyor. Sakarya'da yarışa AK Parti Yusuf Alemdar, CHP ise Azize Çeroğlu ile katıldı.

AK PARTİ'NİN ADAYI YUSUF ALEMDAR

1966 yılında Trabzon’da doğdu. Lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi. 2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanı seçilen Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP'NİN ADAYI AZİZE ÇEROĞLU

Azize Çeroğlu, 21 Şubat 1964 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.1974 yılında Sakarya'ya taşındı. Sakarya'da lise mezunu oldu. Siyasi kariyerine 2005'te CHP'de başladı. 2006-2008 yıllarında CHP Sakarya Kadın Kolları İl Başkanlığı'nı yürüttü. 2012-2014 döneminde Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2018'de CHP Sakarya Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini üstlendi. Yine 2018'de CHP'nin Kurultay Delegesi oldu. Ağustos 2020 tarihinde Aylin Nazlıaka başkanlığında CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği görevini üstlendi. Evli ve iki çocuk annesidir.

SAKARYA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Bugün gerçekleşen yerel seçimin ardından Sakarya'daki vatandaşlar Sakarya seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Sakarya seçim sonuçları yayın yasaklarının kalkmasının ardından ve pusulaların sayılmaya başlamasından sonra belli olmaya başlayacak. Sakarya seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.







