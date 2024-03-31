CANLI | ŞANLIURFA seçim sonuçları: Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı? Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'ne geçmişti! Zeynel Abidin Beyazgül, Mustafa Koyuncu da yarışta; Şanlıurfa'da kim kazandı?

Türkiye sandık başına gidip 31 Mart 2024 yerel seçimleri için oyunu kullandı. 81 ilden gelecek seçim sonuçları büyük merakla takip ediliyor. Şanlıurfa da bu illerin başını çekiyor. Şanlıurfa'da kıyasıya bir seçim rekabeti söz konusu! Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı takip edebilirsiniz.

SON SEÇİMDE AK PARTİ'YLE SAADET PARTİSİ REKABETİ

2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde kazanan AK Parti adayı oldu. AK Parti'nin yüzde 60,81 ile tamamladığı yarışta Saadet Partisi yüzde 36,35 ile ikinci sırada yer aldı.

SEÇİM ÖNCESİ AK PARTİ'DEN YENİDEN REFAH'A GEÇTİ

Seçimlere yaklaşık iki ay kala dikkat çeken bir transfer yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı danışmanlığı da yapan Mehmet Kasım Gülpınar AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne geçti. Gülpınar partisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayları arasında AK Parti'den Zeynel Abidin Beyazgül, CHP'den Mustafa Koyuncu, İYİ Parti'den Sinan Çelik, DEM Parti'den Celalettin Erkmen de var.

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞANLIURFA ADAYI KİMDİR?

1969 Şanlıurfa'da doğan Mehmet Kasım Gülpınar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

ÖMER’de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME’de Mütercim olarak çalıştı. Özel bir TV kanalında Diplomasi Muhabirliği yaptı.

Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu.

Dönem AK Parti Şanlıurfa’dan Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

25 ve 26. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve. Türkiye- Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı görevlerinde bulundu.

Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili. AB Uyum Komisyonu Başkanı, Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

AK PARTİ ŞANLIURFA ADAYI ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1976 Yılında MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk siyasi çalışmalara başladı. 1987 Şanlıurfa Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, 1991 MGV Şanlıurfa Başkanı, 1986 Şanlıurfa Refah Partisi 2.Sıra Milletvekili Adayı, 1981 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanı, 1984 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Başkanı, 1994 Refah Partisi Bursa Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı, 2009 AK Parti SKM Başkanı, 2004 Şanlıurfa AK Parti Merkez İlçe Başkanı 2015-2018 Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı olarak görev yaptı.

Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

DEM PARTİ ŞANLIURFA ADAYI CELALETTİN ERKMEN KİMDİR?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de geçmiş dönemlerde il başkanlığı ve çeşitli üst görevlerde bulunan Celalettin Erkmen parti meclisi üye görevlerinde bulundu.

Erkmen, 14 Mayıs seçimlerinde DEM Parti’nin 10. Sıra milletvekili adayıydı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





