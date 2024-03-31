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CANLI SEÇİM SONUÇLARI | Ağrı seçim sonuçları? Ağrı'da yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti mi CHP mi DEM Parti mi kazandı?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.03.2024 15:43
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81 ilde seçim heyecanı sona erdi. 2024 Ağrı yerel seçim sonuçları belli oldu. Yaklaşık 61 milyonun sandık başına gittiği 2024 seçimlerinde en çok merak edilen illerden birisi de Ağrı. Peki Ağrı seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın mı CHP adayı Erkan Bulut mu DEM Parti adayı Hazal Aras mı kazandı? İşte Ağrı yerel seçim sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI | Ağrı seçim sonuçları? Ağrı'da yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti mi CHP mi DEM Parti mi kazandı?

Türkiye nefesini tuttu, seçim sonuçlarını bekliyor! Heyecan dolu bekleyiş bugün itibarıyla son buldu. Ağrı yerel seçim sonuçları ve oy oranları belli oldu. Türkiye 2024 yerel seçimleri için bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Ağrı seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları da oy sayımının başlaması ile birlikte belli olacak. İşte 2024 Ağrı seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE!

Seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

81 ildeki vatandaşlar bir kez daha sandık başına gitti. Partilerin yoğun seçim tempolarının sonuçları bugün belli olacak. Sandıklara akın eden vatandaşlar oylarını kullandı. Ağrı'da da seçimlerin nasıl sonuçlandığı araştırılan konular arasında. Ağrı'da AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın aday gösterildi. Aydın'ın karşısında CHP'den Erkan Bulut aday konumunda. Ağrı'da önemli bir oy oranına sahip DEM Parti'de ise aday Hazal Aras.

2019'DA AK PARTİ KAZANMIŞTI

Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından yerel seçim sonuçları, Ağrı seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019 yılındaki seçimlerde yüzde 55,57 oy alarak seçimi kazanan AK Parti'den Savcı Sayan olmuştu. Sayan'ı HDP'den Abdurrahman Doğar, yüzde 37,13 oy oranıyla takip etmişti.

AK PARTİ ADAYI MEHMET SALİH AYDIN KİMDİR?

Mehmet Salih Aydın, 1 Ocak 1977 tarihinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarıyla tamamlayan Mehmet Salih Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti.

Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.

Avukatlık kariyerine 2000 yılında başlayan Aydın, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık mesleğini yerine getirerek bölgesinde önemli bir hukuki aktör haline geldi.

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Bu süre zarfında, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeydeki hukuki konulara aktif katılım sağladı.

2006-2008 yılları arasında AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Salih Aydın, bu süreçte partisinin temsilcisi olarak önemli görevler üstlendi.

22 Temmuz 2008 seçimlerinde Ağrı ilinde 5 vekilin çıkarıldığı dönemde aktif bir rol üstlenerek partisinin başarısına katkı sağladı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu.

CHP'NİN ADAYI ERKAN BULUT KİMDİR?

Erkan Bulut, 1970 yılında Ağrı Merkeze bağlı Baloluk Köyü'nde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ağrı'da tamamlayarak eğitim hayatına başlamıştır. Muhasebe Bölümü ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini okuyarak akademik kariyerine devam etmiştir. Ticari hayatına 1993 yılında Ağrı'da başlamış ve birçok sektörde yer alarak başarılar elde etmiştir. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2013-2022 yılları arasında üstlenmiştir. Ayrıca 2013-2019 yılları arasında Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Şehrin çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif rol alarak, Ağrı'nın sorunlarına çözüm odaklı katkılar sağlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Erkan Bulut, Ağrı'da yaşamını sürdürmektedir.

DEM PARTİ ADAYI HAZAL ARAS KİMDİR?

Hazal Aras, 1975' yılında Ağrı'da dünyaya geldi.İnönü Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun oldu.

2004 Yerel Seçimlerde Ağrı DEHAP İl Genel Meclis Üyeliğine seçildi. Yine 2004 yılında gerçekleşen DEHAP Kongresinde DEHAP Parti Meclis Üyeliğine getirildi. Ardından DTP Ağrı İl Kongresi’nde il yöneticiliğine, DTP 1. Olağan Kongresi’nde ise PM üyeliğine seçildi. 8 Mart 2012 Dünya Emekçi Kadınlar Günü aktiviteleri için Doğubayazıt’ta yürüttüğü çalışmalarından dolayı tutuklandı. Tahliye edildikten sonra Kadın Siyaset Akademisi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Hazal Aras, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Ağrı İli, Diyadin İlçe Belediye Eş Başkan adayı oldu.

Yerel Seçim 2024


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