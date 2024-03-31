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CANLI | SİLİVRİ ve ÇATALCA seçim sonuçları! Sandıklar kapandı, herkesin gözü kulağı seçim sonuçlarında: Silivri ve Çatalca'da seçimi kim kazandı?

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2024 19:01
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Türkiye'nin merakla beklediği İstanbul seçim sonuçlarında gözler bir yandan ilçelerden gelen verilerde. Silivri ve Çatalca seçim sonuçları da merakla takip ediliyor. Gözler şimdi Silivri ve Çatalca için 2024 yerel seçim sonuçlarında! Peki Silivri ve Çatalca'da seçimleri kim kazandı?

CANLI | SİLİVRİ ve ÇATALCA seçim sonuçları! Sandıklar kapandı, herkesin gözü kulağı seçim sonuçlarında: Silivri ve Çatalca'da seçimi kim kazandı?

Silivri’de CHP’nin adayı Bora Balcıoğlu ile MHP’nin adayı Volkan Yılmaz favori isimler olarak öne çıkıyor. Silivri’de 2019 yerel seçimlerinde MHP’den aday olan Volkan Yılmaz yarışı önde tamamlayarak belediye başkanı olarak seçilmişti. CHP ise bu seçimde Yılmaz’ın karşısında yarışacak isim olarak Bora Balcıoğlu’nu seçti. İYİ Parti’nin Silivri’deki adayı Bihter Akbaş Sezer, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ömer Hakverdi, Zafer Partisi’nin adayı ise Murat Demirkol oldu.

Silivri seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

MHP’NİN ADAYI VOLKAN YILMAZ

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır. 25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. 2019 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz bu seçimlerde de yeniden aday gösterildi.

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CHP'NİN ADAYI BORA BALCIOĞLU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Silivri adayı ise Bora Balcıoğlu oldu. Balcıoğlu, 2009 yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Encümen Üyeliği, İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı. 2014 Seçimleri ile birlikte bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014 Yılı itibariyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

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ÇATALCA'DA KIYASIYA YARIŞ

Merakla beklenen bir diğer ilçe ise Çatalca, AK Parti adayı Mesut Üner ve CHP adayı Erhan Güzel öne çıkıyor.

Çatalca seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

CHP ADAYI ERHAN GÜZEL

21 Kasım 1979 tarihinde aslen Selanik göçmeni (2. Kuşak) mübadil bir ailenin 2. çocuğu olarak Çatalca’da dünyaya gelen Güzel, İlkokulu 5 yıl Ferhatpaşa İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Çatalca Çok Programlı Lisesi’nde (Almanca hazırlık) okuyarak 7 yılda tamamladı.

erhan güzel

Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 2005-2009 yılları arasında çok sayıda konut projesine imza atan Güzel, 2009 yerel seçimlerinin ardından 3 yıl boyunca Çatalca Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekilliği, ardından ise 2 yıl Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Aralık 2013’te memuriyetten istifa eden Güzel, Meclis Üyesi oldu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu (Teknik) Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
Mecliste İmar Komisyon Başkanlığı, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyon Başkanlığı, Meclis 2.Başkan vekilliği gibi görevlerde de bulundu. 2019 yerel seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelişinden sonra kurumun içerisinde oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Masalar Koordinatörlüğü’nde Meclis Üyeleri İşlerinden Sorumlu Grup Koordinatörü olarak görev aldı.

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AK PARTİ ADAYI MESUT ÜNER

1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu.

mesut öner

1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yaptı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı.

2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan seçilen Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.

Yerel Seçim 2024


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