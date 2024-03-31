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  4. CANLI | SİNOP seçim sonuçları: Sinop'ta seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Yakup Üçüncüoğlu mu CHP'li Metin Gürbüz mü kazandı?

CANLI | SİNOP seçim sonuçları: Sinop'ta seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Yakup Üçüncüoğlu mu CHP'li Metin Gürbüz mü kazandı?

31.03.2024 16:01
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31 Mart yerel seçimleri için 81 ilde vatandaşlar oylarını kullandı, heyecanlı seçim sürecinde sona gelindi. 2023'ün ardından 2024'te de Sinop seçim sonuçları merakla bekleniyordu. Sinoplular Büyükşehir Belediyesi için kararını verdi. Peki Sinop seçim sonuçlarında kazanan kim oldu? AK Parti adayı Yakup Üçüncüoğlu mu CHP adayı Metin Gürbüz mü kazandı?

CANLI | SİNOP seçim sonuçları: Sinop'ta seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Yakup Üçüncüoğlu mu CHP'li Metin Gürbüz mü kazandı?

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidip oyunu kullandı. 81 ilde seçim sonuçları merak ediliyor, Sinop seçim sonuçları da seçim heyecanını yaşayan vatandaşların araştırdıkları arasında. Sinoplular Büyükşehir Belediyesi için kararını verdi. Sinop seçim sonuçlarını Mynet üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

SON SEÇİMDE KAZANAN CHP OLDU

Sinop'ta 2019 yerel seçimlerinde ipi göğüsleyen parti %56.63 ile CHP olmuştu. AK Parti ise CHP'yi %40.49 ile ikinci sırada takip ederek seçimi tamamladı.

CHP SİNOP ADAYI METİN GÜRBÜZ KİMDİR?

Metin Gürbüz, 1967 yılında Sinop'ta doğdu, İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan Gürbüz, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulundan mezun oldu. Devlet Su İşlerinde 32 yıl kamu hizmetinin ardından belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa eden Gürbüz, Sinop'ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yaptı. Gürbüz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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AK PARTİ SİNOP ADAYI YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?

Sinop Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için AK Parti'den ise Yakup Üçüncüoğlu aday gösterildi. Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü. Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu. AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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