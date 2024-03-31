CANLI | ÜSKÜDAR ve ÜMRANİYE seçim sonuçları! İstanbul'un bu iki ilçesinde seçim sonuçları kritik: Üsküdar ve Ümraniye'de seçimi kim kazandı?

31 Mart yerel seçimlerinin en kritik noktalarından biri haliyle İstanbul. Dolayısıyla İstanbul'un ilçelerinden gelen sonuçlar yakından takip ediliyor. Sandıkların saat 17.00'de kapanmasıyla oy sayımı başladı. Üsküdar seçim sonuçları ve Ümraniye seçim sonuçları seçmenlerin merak ettiği konu başlıkları arasında. Üsküdar, Ümraniye seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı takip edebilirsiniz.

ÜSKÜDAR 2019 SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: %48.25 (Hilmi Türkmen)

CHP: %45.48

2024 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: Hilmi Türkmen

CHP: Sinem Dedetaş

AK PARTİ ÜSKÜDAR ADAYI HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

1 Mart 1973 Şalpazarı'nda doğdu. Eğitimini sırasıyla Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğe başladı. Çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.

Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası. İngilizce biliyor.

CHP ÜSKÜDAR ADAYI SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de doğdu. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.2019'dan 2023'e kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yaptı.

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2019 ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: %54.57 (İsmet Yıldırım)

CHP: %37.51

2024 ÜMRANİYE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: İsmet Yıldırım

CHP: Aykut Erdoğdu

AK PARTİ ÜMRANİYE ADAYI İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında, Ümraniye’de doğmuştur. İlk ve ortaokulu Ümraniye’de okumuş, liseyi Bakırköy’de bitirmiştir. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun olmuştur.

Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirmiştir. Bu yıllar müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görev almıştır. 1999 yılında KİPTAŞ’a Genel Müdür olan İsmet YILDIRIM, görev süresi boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup, bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaşmıştır. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel “Süleymaniye Projesi’nin” inşasına da başlamış bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce bilmektedir.

CHP ÜMRANİYE ADAYI AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Aykut Erdoğdu 1972 yılında Kars'ta dünyaya geldi.

Aykut Erdoğdu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisansını Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yapan Erdoğdu, 2005'te Amerika Birleşik Devletleri İç Denetçiler Enstitüsü’nden Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi unvanı aldmıştır. Öte yandan Hazine müsteşarlığındaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yapan Erdoğdu, ilk kez 2011 yılındaki Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini yürüttü.

Aykut Erdoğdu Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





