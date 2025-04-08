Canlı yayında 8 milyon TL'lik para transferi iddiası! Cem Küçük anlattı stüdyodakiler de şaşırdı: “Gözlerim fal taşı gibi açıldı”

TGRT’de dün akşam yayınlanan Medya Kritik programında Cem Küçük, bazı gazetecilerin İBB’den yüklü miktarda paralar aldıklarını iddia etti. Cem Küçük ayrıca transfer edilen meblağların MASAK raporlarına yansıdığını bu tutarları gören gazetecilerin “Biz neredeyiz arkadaş?” diyeceğini ifade etti.

Cem Küçük, MASAK raporunu canlı yayında okudu. Sayın Cumhurbaşkanı, “İnsan için çıkamayacaklar” demişti. İsimleri sızan gazeteciler haricinde başka isimler de var. Hesap hareketlerini görünce gazeteci arkadaşlar diyordur ki “Biz neredeyiz arkadaş?”

CEM KÜÇÜK: “HESABA 8 MİLYON TL YATIRILIR MI? BUNLAR NASIL PARALAR”

"Hesaba 8 milyon TL yatırılır mı? Bunlar nasıl paralar? Gözlerime inanamadım. 3 milyon TL’ler, 5 milyon TL’ler var gazetecilere gönderilen. Bugün o mahalleden bir arkadaşım beni aradı, kendisi yayın da yapıyor.

Murat Kapkı olayından sonra ben ikna oldum, soruşturmaya inandım dedi."

“GÖZLERİM FAL TAŞI GİBİ AÇILDI”

Cem Küçük’ün canlı yayındaki sözlerine tepki veren Tuna Öztunç, “Bu paraları bu kişileri görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı” dedi.