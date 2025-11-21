Canlı yayında asgari ücreti açıkladı 'Olacakları söylüyorum' Net rakamı duyurdu

Asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücretli için kritik öneme sahip olan zam oranı için nefesler tutuldu. Komisyon görüşmeleri Aralık ayında başlayacak ancak hükümet kanadından herhangi bir açıklama bulunmuyor. Çalışanların merakla beklediği asgari ücret ise vatandaşın gündeminde ilk sırada bulunuyor. Peki 2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirirken asgari ücret için, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" demişti. Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı korumayı ve alıcı refah sağlamayı prensib edindiklerini kaydettmişti.

TÜRK-İŞ KOMİSYONA KATILMAYACAK

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine katılmayacaklarının altını çizmişti. Aralık ayına günler kala asgari ücret maratonu için de geri sayım başladı. Peki 2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

TV100'e konuk olan Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya, asgari ücret için konuştu. Çetinkaya, bu sene asgari ücretin biraz daha geç konuşulmaya başlandığını belirtti ve, "2025 yılı için yüzde 25 hedeflenen enflasyon vardı. Asgari ücrete hedeflenen enflasyon üzerinde artış yapıldı ve yüzde 30 oldu. Ancak şu anda gelinen noktada görülüyor ki hedeflerin enflasyon tutturulamadı. Yıl sonu enflasyonu 2025'de yüzde 33 olacak" dedi.

"OLACAKLARI SÖYLÜYORUM"

Asgari ücretlinin TÜİK'in verilerine göre kaybettiğini belirten Çetinkaya, "Şimdi önümüzdeki yılın beklenen enflasyonu ise %16 ile 19 arasında" hatırlatmasında bulunarak cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"Ben size olacakları söylüyorum. %19 hedeflenen enflasyon var 2026 yılı için. %3'de 2025 için kaybedilen var denilecek. %22 yapacak. 3 puan üzerine eklenecek. Toplamda %25'lik bir asgari ücret artışı olacak, 2026 yılı için. Çünkü sıkı ekonomi politikası uygulanıyor. Malum emekli maaş zam oranları da ortada. 2026 yılı da maalesef ki asgari ücretliler ve emekliler için de bir hüsran yılı olacak gibi görünüyor maalesef"

Tüm ücretlerin asgari ücrete komşu olduğunu belirten Çetinkaya, "Asgari ücrette çalışan sayısı çok nadirdi. Ancak maalesef ki asgari ücretle çalışan sayısı ciddi manada arttı ve ücret artışları da geçtiğimiz yıllara göre azaldı. Asgari ücreti aslında biz burada bir endeks olarak değerlendirmemiz lazım"