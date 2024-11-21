Canlı yayında fiyat atışması! '50 kağıt' lafını duyunca 'az mı?' diye çıkıştı: Yüzde 500 zam, sinir krizi geçiriyorum

Ev, araba, faturalar derken yüksek fiyatlar okul kantinlerine kadar girdi. Öğrencilerin tost ayran yemesi bile artık neredeyse lükse kaçtı. Ekol TV'de Zeliha Saraç'ın canlı yayınına katılan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu yüksek fiyatların sebebini kira artışı olarak açıkladı. Osmanoğlu bazı yerlerde yüzde 500 zam yapıldığını belirterek, 'Birilerinin dur demesi lazım' dedi.

"NE YAPACAĞIZ BÖYLE"

Ekol TV sunucusu Zeliha Saraç kantindeki fiyatlara dikkat çekerek bir tostun 100 TL, dönerin ise 140 lira tuttuğunu söyledi. Bir öğrencinin yemek maliyetinin 300 TL'ye geldiğini belirten Saraç, 'Ne yapacağız böyle' dedi.

"KAFALARINA GÖRE Mİ YAPIYORLAR?"

Canlı yayın konuğu İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu bu sözlere, "Bu bilgiler yanlış gelmiş size. Kantin fiyatları o kadar yüksek değil. 4 kaplı yemeğimiz şu anda 140 TL" karşılığını verdi. Saraç ise 'sizin öyle' diyerek 'bazı özel okullar nasıl yüksek fiyat yapabiliyor o zaman. Kafalarına göre mi yapıyorlar?' sorusunu yöneltti.

"İNDİRİM YAPIYORUZ"

Osmanoğlu, Saraç'ın bahsettiği fiyatların özel okullarda geçerli olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, devlet okullarında fiyatlar o kadar pahalı değil. 4 kap yemeğimizi şu anda 140 TL. Tostlarımız 50 TL. Ama ben bir söz vermiştim. Öğrencilerimize indirim yapılacak diye. Şu anda tostlarımız 30-35 TL'den satılıyor' dedi.

ŞAŞIRDI: 'AZ MI?'

Saraç daha sonra, 'Ben devlet okullarının kantinlerinde bir tost bir ayran alsam ne kadar öderim?' sorusunu yöneltti. Osmanoğlu bu soruya, "Şu anda 50 kağıt. Karışık tostla en fazla 60 TL'dir" yanıtını verince Saraç şaşırarak 'Az mı?' karşılığını verdi. Öğrencilerin her gün bu fiyatları vermesinin zor olduğunu savunan Saraç sözlerine, "Ayran da 15 lira. Günlük 75 lira yapsa haftada 400 ayda 1600 lira yapar. İki çocuk okusa... Asgari ücret şu anda 17 bin 2 lira" diyerek devam etti.

"YÜZDE 500 ARTIŞ YAPIYORLAR"

Osmanoğlu ise, "Evet bu hesaba göre haklısınız ama biz de haklıyız. Biz devletin kiracısıyız. Orada en yüksek kirayı verenler bizleriz. KDV girişte yüzde 50 çıkışta yüzde 10 uygulanıyor. Girişte çıkışta yüzde 1 olması gerekli. Ayrıca bizim kiralarımız yüksek. Yüzde 500 kira artışı yapıyorlar. Birilerinin buna dur demesi lazım. Dün Sancaktepe'deydim sinir krizi geçirdim. Bir yerin kirası 10 bin liraysa 60 70 bin lira yapıyorlar." dedi.