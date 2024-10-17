Canlı yayında konuştu! Asgari ücret zammı için sayılı gün kaldı... Ekonomist Faruk Erdem tahminini paylaştı! "Yüzde 42 civarında..."

Gözler ocak ayı zammında... 2024 Ocak ayından beri 17 bin 2 TL ile geçinmeye çalışan asgari ücretlinin cebindeki para neredeyse 4 bin lira kadar eridi. Ocak ayı zammıyla maaş erimesinin bitmesini bekleyen asgari ücretli, aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bekliyor.

AHLAK SORUNU VAR"

Apara canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret için tahminini paylaştı. Erdem, asgari ücret için erken konuşulmadığını ifade ederek, "Asgari ücret 1 yıllık belirlendi. Bu nedenle yıl sonu için beklentiler yüksek, iş adamı tarafından bakılacaksa da yeni yıl için hesap-kitap yapacaksa şimdiden konuşulmalı. Bizim ülkede ahlaki bir sorun var. Eylül ayında fiyat artış hızının biraz arttığını gördüm. Asgari ücret, emeklilerin maaş artışları konuşuldukça; acaba o maaş artışlarından pay alma çabası mı? Yoksa önceden maliyetleri karşılayım çabası mı yoksa açgözlülük mü bilmiyorum. Fiyatlarda değişim başladı" şeklinde konuştu.

"ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ZAM YAPILMIŞ"

Asgari ücrete yılda iki kere zam aldığı zamanlarda hesaplamaların daha kolay yapıldığını aktaran Erdem, "Şimdi yaşadığımız bu yüksek enflasyona mı bakacağız yoksa gelecek yıl düşecek olan enflasyona mı bakacağız? Bundan önceki yıllarda asgari ücrette yaşanan enflasyon artışına baktığımız zaman hep gerçekleşen enflasyonun biraz üstünde artışlar yapılmış. Bu yıl tahmin edilen ya da gerçekleşen enflasyona göre bir artış yapılacak. Bugüne kadar yapılan tahminlere baktığında ise Merkez Bankası'nın tahmini, piyasa katılımcılar anketinin tahminine bakıldığında da en düşük oran OVP'den geldi, yani yüzde 41.5" dedi.

Aralık ayında toplanacak komisyonun önünde enflasyon verisinin olmayacağını aktaran Erdem, masada tahminlerin olacağını söyleyerek, "En düşük tahmin ise yüzde 41.5. Ellerine bir kağıdı alacaklar ve en düşük tahminin yanına 24 bin 57 lirayı yazacaklar. Bu rakamın üstünde bir rakamın pazarlığın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Baktığınızda 24 bin liralık asgari ücretin brütüde 30 bine yakın oluyor. Baktığınızda ihracatçı zaman zaman bu zammı dolar üzerinden hesaplıyor bu da 700 800 dolar arasında oluyor. İşveren tarafının burada bir çekincesi olabilir, yani ihracatçı 500 dolardan fazla olmasın diyor. Bunlara bakılmayacağını düşünüyorum. Pazarlığın 24 bin 57 liradan açılacağını düşünüyorum, yıllık bakılacak çünkü" ifadelerini kaydetti.

YÜZDE 42-43 ORANINDA ZAM

Kendi tahminin 25 bin TL civarında olduğunu aktaran Erdem, "Yüzde 42-43'lük bir artış olacak. Bunun da brütü 30 bin civarında işverene maliyeti 32-33'ü bulabilir. Asgari ücreti geçim ücreti olarak görerek yanlış görüyoruz. Geçim ücreti değil bu; bundan daha az maaş verme bunun üstünde ver. Ama biz bu maaşı ver olarak anladığımız için asgari ücretlimiz çok" dedi.

Önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 20 civarında olacağını kaydeden Erdem sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Önümüzdeki yıl için beklenen enflasyon yüzde 20 civarında olacak. O zaman da 20 bin liralık bir asgari ücret ortaya çıkar. Bence çalışanın 2024 yılında maaşındaki erimeyi karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkmalı ki 2024'ün enflasyonuna o zaman bakılır. Ocak ayında 17 bin lira vermişsiniz; yüzde 80'lere yaklaşan enflasyonu da yaşamış çalışan. Dolayısıyla en düşük tahmin üzerinden ilerlenecek o da 24 bin TL civarında olacak"