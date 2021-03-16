Cardano (ADA) yükselişe geçti! Cardano Bitcoini geçecek mi?

Cardano (ADA) yükselişi sosyal medayda ve kripto para dünyasında yakından takip ediliyor. Son dönemlerde oldukça revaçta olan kripto paralara yatırım yapmak isteyenler yükselme ve düşme oranlarını yakından takip ediyor. Bitcoin'in (BTC) önüne geçeceği konuşulan, Cardano (ADA) 1.5 doları görmesi beklenmedik bir durum olarak karşılandı. Peki, Cardano (ADA) yükselmeye devam edecek mi? İşte, yanıtı!

CARDANO (ADA) BTC'İ GEÇECEK Mİ?

Kripto komisyoncusu Voyaget Digital tarafından yapılan ankette yatırımcıların %31.9’u Cardano’nun yükselişe geçeceğini düşünürken, %22.2’si Bitcoin’i tercih ediyor.

Cardano’nun 1.5 dolara ulaşmasının ardından en büyük dördüncü kripto para birimi olması ile Voyager Digital CEO’su Steve Ehrlich şunları söyledi:

“Elbette bugünlerde herkes Bitcoin hakkında konuşuyor. Ancak Cardano‘nun Bitcoin’in önünde geldiğini görmek bizim içi de gerçekten büyük bir sürpriz oldu.”

CARDANO (ADA) %13.1 ARTTI

Coinbase tarafından yapılan açıklamanın ardından Cardano hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Bu açıklama sonrası ADA %13.1 değer kazandı

