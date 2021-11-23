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"Cari açığını kapatan bir ülke olabilecek kapasitemiz mevcut"

23.11.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, zor bir süreçten geçen Türkiye ekonomisinin, cari açığını kapatabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmamız, ülkemizin geleceğini tek hedef olarak belirleyerek buna göre çalışmamız gerekiyor. Başka Türkiye yok. ifadelerini kullandı.

"Cari açığını kapatan bir ülke olabilecek kapasitemiz mevcut"

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı sonrasındaki “Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” sözlerini değerlendirdi.

Türkiye’nin jeopolitik olarak önemli bir noktada bulunduğunu, ekonomik ve siyasi açıdan güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Baran, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyayla birlikte koronavirüs pandemisi yaşadık. Dünya ekonomisi küçülme yaşadı ve şimdi tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle taleplerin karşılanamaması gibi durumlarla karşı karşıya kalınıyor. Bu sürecin geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor." görüşünü aktardı.

Baran, yüksek faiz ve kur oynaklığının ekonomiye zarar verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Stabil, önümüzü görebildiğimiz, geleceğe yönelik hesaplar yapabildiğimiz bir sürece kavuşmak istiyoruz. Pandemi tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye’ye yatırım, üretim ve ihracat için önemli fırsatlar sunacaktır. Türkiye dünyanın tedarik merkezi olabilecek kapasitededir. Üretimini geliştiren, ihracat yapan, cari açığını kapatan bir ülke olabilecek kapasitemiz mevcut. Bunun için, yaşadığımız süreçte birlik ve beraberlik içinde olmamız, ülkemizin geleceğini tek hedef olarak belirleyerek buna göre çalışmamız gerekiyor. Tam bağımsızlık için ekonomik gücümüzün artması amacıyla tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başka Türkiye yok." (AA)

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