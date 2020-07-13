Cari açık mayısta 3.8 milyar dolar

Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı: Ödemeler dengesi mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, mayısta 3.8 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin beklentisi mayısta 4 milyar dolar açık oluştuğu yönündeydi. 12 aylık cari açık 8.24 milyar dolar oldu. Öte yandan mayısta 829 milyon dolar kaynağı belli olmayan para çıkışı yaşandı.

Bir önceki yılın mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.