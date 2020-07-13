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Cari açık mayısta 3.8 milyar dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı: Ödemeler dengesi mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Cari açık mayısta 3.8 milyar dolar

Cari açık mayısta 3.8 milyar dolar

Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı: Ödemeler dengesi mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, mayısta 3.8 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin beklentisi mayısta 4 milyar dolar açık oluştuğu yönündeydi. 12 aylık cari açık 8.24 milyar dolar oldu. Öte yandan mayısta 829 milyon dolar kaynağı belli olmayan para çıkışı yaşandı.

Bir önceki yılın mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın mayıs ayında 4 milyar 345 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 847 milyon dolar açık verdi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 399 milyon dolar azalarak 920 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon dolar azalarak 28 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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