FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cari açık rakamları belli oldu! Yıllıklandırılmış cari açıkta iyileşme devam ediyor

Cari açık rakamları belli oldu! Yıllıklandırılmış cari açıkta iyileşme devam ediyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.03.2024 10:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, cari açık Ocak ayında 2,56 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 37,5 milyar dolara geriledi.

Cari açık rakamları belli oldu! Yıllıklandırılmış cari açıkta iyileşme devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.595 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış bazda cari açık 37,52 milyar dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.448 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.792 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.195 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 856 milyon dolar ve 44 milyon dolar net çıkış kaydetmiştir.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon Hasır Bileziği otomobil fiyatına yükseldiTrabzon Hasır Bileziği otomobil fiyatına yükseldi
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Emeklilere seyyanen zam için SGK uzmanından çarpıcı açıklama! Anketleri işaret etti: "Her an..."Emeklilere seyyanen zam için SGK uzmanından çarpıcı açıklama! Anketleri işaret etti: "Her an..."
Anahtar Kelimeler:
Cari açık
En Çok Okunan Haberler
İsrail kalbinden vuruldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

İsrail kalbinden vuruldu! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

30 büyükşehir anketi! Bu illerde büyük sürprizler var...

30 büyükşehir anketi! Bu illerde büyük sürprizler var...

22 yılın zirvesinde! Bankalarda faizler kritik eşiği geçti

22 yılın zirvesinde! Bankalarda faizler kritik eşiği geçti

Kredi kartında yeni düzenleme! Seçimden sonrası için bekleniyordu ama...

Kredi kartında yeni düzenleme! Seçimden sonrası için bekleniyordu ama...

Emeklilere seyyanen zam için SGK uzmanından çarpıcı açıklama! Anketleri işaret etti: "Her an..."

Emeklilere seyyanen zam için SGK uzmanından çarpıcı açıklama! Anketleri işaret etti: "Her an..."

Altın fiyatları için saat 16.30 senaryoları!

Altın fiyatları için saat 16.30 senaryoları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.