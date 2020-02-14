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Cari denge 2.8 milyar dolar açık verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

Cari işlemler hesabı, aralık ayında 2,8 milyar dolar açık verdi. Piyasa uzmanlarınca, yaklaşık 2,9 milyar dolar civarında açık bekleniyordu. Aralık ayı verisiyle birlikte 2019 yılı tamamında cari işlemler hesabı 1,7 milyar dolar fazla verdi.

Cari denge 2.8 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Aralık ayı ödemeler Dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, 2018 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2019 yılının on iki aylık döneminde cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 1 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Aralık ayına göre 214 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının Aralık ayına göre 75 milyon dolar artarak 955 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon dolar artarak 291 milyon dolara yükseldi.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 281 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 871 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 89 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 12 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 206 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 272 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 333 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 45 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 13 milyon dolar ve 3 milyar 27 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 539 milyon dolar net azalış oldu.

Yıl sonu güncellemeleri

‘Revizyon Politikası’ doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2015 yılından itibaren dış ticaret, hizmetler, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkiledi.

“Özel Ticaret Sistemi”ne göre açıklanan dış ticaret istatistiklerinin “Genel Ticaret Sistemi”ne dönüşümü çerçevesinde, hali hazırda serbest bölge düzeltmelerini içeren uyarlama kalemlerine, antrepolar kaynaklı ihracat ve ithalat verileri de TÜİK’ten elde edilerek 2013 yılından itibaren yansıtıldı.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2013 yılında 660 milyon dolar, 2014 yılında 1 milyar 337 milyon dolar ve 2018 yılında 1 milyar 124 milyon dolar artış göstermişken, 2015 yılında 19 milyon dolar, 2016 yılında 1 milyar 694 milyon dolar, 2017 yılında 280 milyon dolar ve 2019 yılın Ocak-Kasım dönemi için 1 milyar 929 milyon dolar azalış kaydetti.

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