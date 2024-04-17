FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cari denge şubatta 3,27 milyar dolar açık verdi

Cari denge şubatta 3,27 milyar dolar açık verdi

17.04.2024 10:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari denge şubatta 3,27 milyar dolar açık verdi.

Cari denge şubatta 3,27 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 4 milyar 751 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladıAK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladı
Orta Doğu'da gerilim, Fed Başkanı'nın açıklamaları... Dolarda yükseliş sürüyorOrta Doğu'da gerilim, Fed Başkanı'nın açıklamaları... Dolarda yükseliş sürüyor
Bir şirket daha halka arzda talep toplamaya başladı, hisse bedeli belli olduBir şirket daha halka arzda talep toplamaya başladı, hisse bedeli belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Cari açık dolar
En Çok Okunan Haberler
Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı: 'Ciddi bir çalışma yürütülüyor...' Mehmet Şimşek ABD'den döner dönmez...

Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı: 'Ciddi bir çalışma yürütülüyor...' Mehmet Şimşek ABD'den döner dönmez...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.