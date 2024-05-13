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Cari işlemler açığı geriledi

13.05.2024 11:37
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Cari işlemler açığı son 10 ayda, dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 45 azaldı ve yıllıkta 31,2 milyar dolara geriledi.

Cari işlemler açığı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre cari denge Mart'ta 4,54 milyar dolar açık verdi.

Yıllıklandırılmış cari açık 31,23 milyar dolara geriledi, önceki ay yıllıklandırılmış cari açık 31,93 milyar dolardı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi Mart'ta 782 milyon dolar fazla verdi.

NET HATA NOKSAN 9,56 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

Net hata ve noksan kalemi Mart'ta 9,56 milyar dolar açık verdi, önceki ay 4,85 milyar dolar açık verilmişti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5,19 milyar dolar olarak açıkta etkili oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.1 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 224 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımlarında ise 96 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Rezerv varlıklar 10,3 milyar dolar azaldı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Cari açık
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