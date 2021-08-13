Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA



