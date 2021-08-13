FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verdi

13.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verdi.

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verdi

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA

ÖTV düzenlemesi ile bazı otomobillerin fiyatlarında 50 bin liraya kadar düşüş! İşte ÖTV ile gelen araç indirimiÖTV düzenlemesi ile bazı otomobillerin fiyatlarında 50 bin liraya kadar düşüş! İşte ÖTV ile gelen araç indirimi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
80 erkekle çalışıyor! Herkes onu garipsiyor80 erkekle çalışıyor! Herkes onu garipsiyor
Önemli hamle! Hesaplar kapatılıyorÖnemli hamle! Hesaplar kapatılıyor
İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı!İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

"28 bin dolarım buhar oldu" demişti! Şirketten 'soruşturma' açıklaması

"28 bin dolarım buhar oldu" demişti! Şirketten 'soruşturma' açıklaması

3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 ek gösterge çıkacak mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.