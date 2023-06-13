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Çarpıcı araştırma! Veriler 'tatilde tasarruf dönemi' diyor: "İlginç bir data gözlemledik"

13.06.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz geldi, tatil planları da başladı... Ama otel fiyatları cep yakıyor. Özellikle çocuklu aileler tatilde ödeyecekleri ücreti kara kara düşünüyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre ise çalışanlar, fiyatlar nedeniyle artık tatile gideceği günleri azalttı. Otel-Villa Arama Platformu Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya ise "Mesela şöyle ilginç bir data gözlemledik" diyerek konuyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı.

Çarpıcı araştırma! Veriler 'tatilde tasarruf dönemi' diyor: "İlginç bir data gözlemledik"

Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Çok sayıda vatandaş, nasıl bir tatil yapacağını ve tatil yapacağı lokasyonu planlıyor. Tatil planlaması yaparken dikkate alınan en büyük kriterlerden biri de fiyat oluyor.

TATİLDE TASARRUF DÖNEMİ

Habertürk'ün haberine göre ise beyaz yakaları çalışanlar tatil planında değişiklik yapıyor.

Habere göre, bir ankette çalışanlara tatil planlarıyla ulaşım tercihleri soruldu. Veriler 'tatilde tasarruf dönemi' diyor. Tatilden değil ama tatilin gününden kısıldı.

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Ankete yansıyan verilere göre beyaz yakalı çalışanlar tatilde konaklama yapacağı süreyi düşürdü.

2022'de ortalama 8 gün konaklama yapan çalışanlar bu yaz için süreyi 5-6 günle sınırladı.

"ARTIŞ ORANI YÜZDE 94"

"Aynı tipteki odaların geçen yılki fiyatları ile bu yılki fiyatlarını karşılaştırdığımızda artış oranı yüzde 94" diyen Otel-Villa Arama Platformu Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"İLGİNÇ BİR DATA GÖZLEMLEDİK"

"Mutlaka tatil alınıyor ama gün sayısı düşürüldü. Lokasyon biraz daha yakına çekildi. Mesela şöyle ilginç bir data gözlemledik; Biz, yaz tatili aramalarında İstanbul elbette hep ilk 10'da yer alır. Çünkü nüfus çok büyük ve İstanbul'da bir yerler tercih ediliyor. Bu sene İstanbul top 10'da 5. sıraya kadar ilerledi. Bunun sebebi de yakın bölgelerle Şile Ağva, yakın bölgeler Sakarya Sapanca nedeniyle ilk 10'a girdi bu sene."

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APARTLAR, EV KİRALAMA, EŞ-DOST YAZLIĞI DA ALTERNATİFLER ARASINDA

Öte yandan tatilci sadece günden kısmadı. Otel yerine apartlar, ev kiralama, eş-dost yazlığı da alternatifleri arasına girdi.

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tatil

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