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Çarpıcı iddia: Merkez Bankası 2022'nin ilk yarısı faiz indirimi düşünmüyor

07.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimine ara verileceğine ilişkin iddialar ileri sürülmüştü. Credit Suisse analistlerinin bu iddiasının ardından bir açıklamada, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, 2022'nin ilk yarısı için faiz indirimi olmayacağını öne sürdü.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, geçen hafta yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantının hemen ardından 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediği iddia edildi.

CREDIT SUISSE: 16 ARALIK'TA FAİZ İNDİRİMİ OLMAYABİLİR

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Credit Suisse analistler, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

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''BENİM ANLADIĞIM 2022'NİN İLK YARISI İÇİN FAİZ İNDİRİMİ DÜŞÜNÜLMEDİĞİ''

Konuya ilişkin toplantıya katılan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, ''TCMB toplantısına ben de katıldım. Başkanın anlattıklarından aralık ayı için bir mesaj almadım. Hele faiz indirimi yapma olasılığı azaldı şeklinde hiç. Sınırlı alan vurgusu zaten PPK metninde de vardı. Benim anladığım 2022'nin ilk yarısını için faiz indirimi düşünülmediği'' ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASININ YENİ KARARI 16 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Merkez Bankası Aralık ayı PPK toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası Kasım ayının 18'inde gerçekleştirilen PPK toplantısının ardından; "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir." ifadelerini kullanarak faiz indirimi gerçekleştirmişti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ ÇAĞRISI

TCMB geçtiğimiz yıllarda faizlerin indirilmesi için defalarca çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz kararından bir gün önce faiz ve faiz artırımı yanlıları ile mücadeleyi sürdüreceğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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