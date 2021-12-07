TCMB Kasım'da BOTAŞ'a rekor seviyede döviz sattı

TCMB'nin aylık döviz alım-satım tutarları verisine göre, TCMB bu yıl BOTAŞ'a Haziran'da 269 milyon dolar ve Ekim'de 258 milyon dolar olmak üzere iki defa daha döviz satmıştı.

Verilere göre enerji ithalatçısı Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) döviz satışları 2014'ten 2020'ye kadar aylık bazen 1 milyar doları aşan tutarlarda kullanılmış, 2021'de ise bu kullanım belirgin azalmıştı.

TOPLAMDA 47 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE SATIŞI OLDU

Son satışla birlikte 2014'ten bu yana TCMB BOTAŞ'a toplamda 47 milyar doların üzerinde döviz satışı gerçekleştirdi.

Reuters'ta Kasım ortasında, Türkiye'nin artan doğalgaz talebi ve fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak BOTAŞ'ın öngörülenden fazla döviz ihtiyacını Merkez Bankası'nın (TCMB) karşılamak zorunda kalmasının, bankanın rezervlerindeki yükselişi sınırlandırabileceği haberi yer almıştı.

TCMB Aralık 2014 tarihinden bu yana BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştiriyordu.(Reuters)

