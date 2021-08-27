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Çarpıcı talep: Tüm ülkelerin dijital hizmet vergisi kaldırılmalı

27.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a OECD nezdinde yapılan görüşmelerde varılan uzlaşı ışığında ülkelerin başlattıları dijital hizmet vergilerini geri almalarının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çarpıcı talep: Tüm ülkelerin dijital hizmet vergisi kaldırılmalı

ABD Ticaret Temsilciliği'nden yapılan açıklamada Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmelerde dijital hizmet vergilerinin yanı sıra ABD'li şirketlerinin Türkiye pazarına erişimleri gibi konuların da gündeme geldiğini açıkladı.

"VERGİNİN KALDIRILMASININ KRİTİK ÖNEMİ VAR"

Açıklamada "Temsilci Tai, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 süreçleri ışığında ABD'nin dijital hizmet vergilerinin kaldırılmasının kritik önem taşıdığını düşündüğünü ifade etti" denildi.

OECD'ye üye 130 ülke uluslararası şirketlerin hangi ülkede vergilendirmesi gerektiğine ilişkin yeni kuralları yaz aylarında belirlemiş ve vergi oranlarının en az %15 olarak belirlenmesi ile bu yeni vergi toplama haklarına karşılık dijital hizmetler vergilerinin kaldırılması hususunda anlaşmışlardı.

G20 üyesi ülkelerin liderleri bu anlaşmayı tamamlamak için 28-29 Ekim tarihlerinde Roma'da düzenlenecek zirvede bir araya gelecekler.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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