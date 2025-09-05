Çay fiyatlarına Haziran'dan beri 3. kez zam! Yeni fiyat artışı da bekleniyor

ÇAYKUR, çay fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Kuru çaya haziran ayında yüzde 15, temmuz ayında ise yüzde 3,5 oranında zam yapılmıştı. Bugün itibarıyla yüzde 7,5 daha zam geldi.

TOPLAM YÜZDE 28 ZAM!

Çaya son 3 ayda 3. kez zam gelmiş oldu. ÇAYKUR'un ardı ardına gelen zamları sonucu kuru çay fiyatları Haziran'dan bu yana yaklaşık yüzde 28 arttı.



ZAMLI TARİFE BUGÜNDEN GEÇERLİ

Çay fiyatlarıyla ilgili yeni liste toptancı bayileri ve distrübütörlere gönderildi, yeni fiyatların bugünden itibaren geçerli olması bekleniyor.



YENİ ZAMLAR YOLDA

Sektör temsilcileri, Eylül ayındaki yüzde 5,5 oranındaki üçüncü zammın ardından önümüzdeki haftalarda benzer oranlarda bir zam daha beklendiğini dile getirdi.